Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.
Süper Lig’de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.