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Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu

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Trendyol Süper Lig’de 24. hafta görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu mask
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Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Süper Lig’de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler

01 Şub 2024 - 14:53 - Spor

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