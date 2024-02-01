O barajda kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş Adatepe Barajı yağan karın ardından eşsiz manzarasıyla görsel şölen oluşturdu.
Göksun ilçesindeki Adatepe Barajı kar manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Adatepe Barajının güzellikleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçılar, "Etrafı dağlarla ve ormanla çevrili olması daha çok göze hitap etmekte. Kar manzarası ise insanı büyülüyor. Tekne ile yaptığımız gezinti de barajın sularının içinden dağlara doğru çektiğimiz fotoğraflar ile yansımalar görülmeye değer” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.