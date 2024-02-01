Uyuşturucu tacirlerine geçit yok 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı. B.K. isimli şahıs uyuşturucu madde ile birlikte, A.C. isimli şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte, A.Z. isimli şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.