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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok 3 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok 3 tutuklama mask
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı. B.K. isimli şahıs uyuşturucu madde ile birlikte, A.C. isimli şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte, A.Z. isimli şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Şub 2024 - 14:44 Adiyaman- Bölge

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