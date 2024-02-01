6 Şubat’ta tezgah açmayacaklar

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle pazarcı esnafı kepenkleri kapalı tutacak. Haftanın her bir günü farklı mahallede tezgah açan pazarcı esnafı, 6 Şubat nedeniyle Pazar tezgahını kurmayacak. 6 Şubat tarihinde Sümerevler Mahallesi’nde kurulacak olan pazarın kurulmayacağını belirten Adıyaman Semt Pazarcılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Menteş, “Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında Adıyaman yer alıyor. Binlerce canımız bu depremde hayatını kaybetti. 6 Şubat’ı unutmamak ve onun yasını tutmak için bu tarihte pazarcı esnafı tezgahını açmayacak. Pazar tezgahı kurulmayacak. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağın umuyoruz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.