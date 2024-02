Özel çocuklar mutfağa girdi, hünerleri ile göz doldurdu

Elazığ'da bulunan bir işletme, down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Elazığlı özel çocuklar bu vesileyle mutfağa davet edilerek yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Down Sendromlular Derneği bünyesinde, aileleri ile birlikte yaklaşık 20 kişinin misafir olarak geldiği işletmede down sendromlu bireyler, ilk olarak önlük giydi. Ardından işletme sahibi ve pizza ustası Enes Akpunar gözetiminde pizza hamuru açma işlemine geçen çocuklar, daha sonra pişirdikleri pizzalarını misafirlere servis etti. Down sendromlu bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileleri de çocuklarını cep telefonları ile görüntüledi.

''BU TÜR ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ BÜYÜK''

İlk kez pizza yaptığını ifade eden Can Kaya, ''Burada önce hamurumuzu açtık. Ardından açtığımız hamurumuzun üzerine malzemeleri serptik. İlk defa pizza yaptım ve zevkliydi. Ustamızın katkılarıyla biz de pizza yapmaya dahil olduk. Ustamız bizleri çağırdı, ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Toplumda farkındalık oluşturma amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren işletme sahibi Enes Akpunar, "Sosyal sorumluluk projesi olarak down sendromlu kardeşlerimiz ile beraber pizza yapmaya karar verdik, onlar da sağ olsunlar beri kırmadılar ve davetimi kabul ettiler. Onlarla beraber pizza hamuru açıp, pizzayı süsledik sonrasında fırına attık. Beraber kestiğimiz pizzanın tadına baktık" diye konuştu.

Down Sendromlular Derneği Elazığ Şube Başkanı Fethi Ahmet Balin ise "Bu tür farkındalıklar, bu özel çocuklarımızın sosyal hayatta davranışsal olarak, aile içerisindeki iletişimleri açısından ve kendi ihtiyaçlarını giderme, sorumluluk alma gibi berecileri kazandırmak için çok büyük bir önemi var. Bu anlamda değerli kardeşimize, bu yapmış olduğu sosyal sorumluluk bilinci ve bu etkinlikte çocuklara yer vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı