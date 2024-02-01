- Bölge

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri Elazığ’da sıkça görülmeye başlandı. Sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’ne gelen keçiler yüksek kesimlerde yiyecek ararken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, elazığ Dağ keçileri, son dakika

01 Şub 2024 - 14:29 Elaziğ- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL