Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri Elazığ’da sıkça görülmeye başlandı. Sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’ne gelen keçiler yüksek kesimlerde yiyecek ararken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı