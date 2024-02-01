Seçim takvimi nasıl işleyecek? işte detaylar

Türkiye 31 Mart 2024’de sandık başına gidiyor. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Merak ettiğiniz tüm ayrıntıları sizler için derledik. Türkiye'deki Mahalli İdareler Genel Seçimi ‘ne ilişkin seçim takvimi şu şekilde işleyecek…

31 Mart- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılacak. Değişiklikler Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne işlenerek, 3 Şubat'ta askıya çıkarılacak.

7 Şubat- Seçmen kütükleri kesinleşecek. Seçmenin oy vereceği yer ve sandıklar, 7-11 Şubat arasında belirlenecek.

12 Şubat- İlçe seçim kurulları seyyar sandık oluşturma, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesine başlayacak.

20 Şubat Saat 17.00'ye kadar- Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletecek. Bağımsız adaylar da başvurularını bu tarihe kadar yapacak.

22 Şubat- Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri tamamlayabilecek.

23 Şubat- Geçici aday listeleri ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.

3 Mart- Kesin aday listeleri ilan edilecek. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

21 Mart- Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

24 Mart- Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

28 Mart- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

30 Mart Cumartesi saat 18.00'e kadar- Propaganda serbestliği sona erecek.

31 Mart- Seçmen sandık başına gidecek. Doğudaki illerde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek. Batıdaki illerde ise oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak.

35 siyasi parti seçimlere katılacak ve birleşik oy pusulasındaki yerleri YSK tarafından belirlenmiştir. Seçim takvimine uygun olarak adaylar, partiler ve seçmenler belirlenen tarihlerde gerekli işlemleri gerçekleştirecekler.

Kaynak: Haber Merkezi