Yapay zekâ şehirleri ilçe yaptı Bakın Malatya hangi ilçe ile anıldı?

Çağımızın öne çıkan teknolojilerinden bir tanesi yapay zekâ oldu. Araştırmalarını biriktiren bunları derleyip bir fikir sunabilen teknoloji bu defa Türkiye’deki şehirlerin öne çıkan ilçelerini belirleyerek harita üzerinde belirtti. Her şehrin bir ilçesi o şehri temsil ederken Malatya için Darende ilçesi öne çıktı.

Türkiye’deki şehirler bir ilçesinin adıyla anılacak olsa o ilçeler hangileri olurdu? Yapay zekâ Türkiye’deki şehirlerin öne çıkan ilçelerini belirledi. Malatya’da ise bu ilçe Darende oldu.

BU KARAR DARENDELİLERİ MUTLU ETTİ

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Malatya Darendeliler yapay zekânın bu kararını desteklerken diğer ilçelere yakın olan vatandaşlar bunun doğru olmadığını belirtti. Yapay zekânın bu yorumu sosyal medyadaki vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Elazığ için Kovancılar ilçesi öne çıkarken, Adıyaman’da bu ilçe Kâhta olarak belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi