01 Şub 2024 - 13:19- Gündem G:

Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok

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31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları kulislerde konuşuluyor ancak henüz resmî açıklama bulunmuyor.  AK parti Malatya Büyük Belediye Başkan Adayı Sami Er oldu. Ancak ilçelerde adaylar hakkında henüz açıklama yapılmadı. İşte kulislerde konuşulan ama resmi olarak açıklanmayan AK Parti’nin Malatya adayları…

Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok mask
Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok
Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok
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31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları kulislerde konuşuluyor ancak henüz resmî açıklama bulunmuyor.  AK parti Malatya Büyük Belediye Başkan Adayı Sami Er oldu. Ancak ilçelerde adaylar hakkında henüz açıklama yapılmadı. İşte kulislerde konuşulan ama resmi olarak açıklanmayan AK Parti’nin Malatya adayları…

Yeşilyurt: İlhan Geçit

Battalgazi: Bayram Taşkın

Kale: Murat Koca

Pütürge: Mikail Sülük

Akçadağ: Hasan Ulutaş

Doğanyol: Hakan Bay

Yazıhan: Nevzat Öztürk.

Arapgir: Çetin Özdemir

Arguvan: Burak Ateş

Darende: Ali Can Bozkurt

Doğanşehir: Zekeriya Çelebi.

 
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01 Şub 2024 - 13:19 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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