01 Şub 2024 - 13:19- Gündem

Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları kulislerde konuşuluyor ancak henüz resmî açıklama bulunmuyor. AK parti Malatya Büyük Belediye Başkan Adayı Sami Er oldu. Ancak ilçelerde adaylar hakkında henüz açıklama yapılmadı. İşte kulislerde konuşulan ama resmi olarak açıklanmayan AK Parti’nin Malatya adayları…