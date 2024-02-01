Kulisler onları konuşuyor resmi açıklama yok

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları kulislerde konuşuluyor ancak henüz resmî açıklama bulunmuyor. AK parti Malatya Büyük Belediye Başkan Adayı Sami Er oldu. Ancak ilçelerde adaylar hakkında henüz açıklama yapılmadı. İşte kulislerde konuşulan ama resmi olarak açıklanmayan AK Parti’nin Malatya adayları…
Yeşilyurt: İlhan Geçit
Battalgazi: Bayram Taşkın
Kale: Murat Koca
Pütürge: Mikail Sülük
Akçadağ: Hasan Ulutaş
Doğanyol: Hakan Bay
Yazıhan: Nevzat Öztürk.
Arapgir: Çetin Özdemir
Arguvan: Burak Ateş
Darende: Ali Can Bozkurt
Doğanşehir: Zekeriya Çelebi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.