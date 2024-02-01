Uzmanlardan uyarı geldi

Türkiye ve Malatya’da hem tarımsal hem de içme amaçlı kullanılan su da önemli derecede israf yaşanırken, uzmanlar hem çiftçilere hem de vatandaşlara suyu israf etmeme konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar gelecek yıllarda olası bir kuraklıkta suyun önemini vurgularken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, suyun ciddi anlamda hoyratça kullanıldığına dikkat çekti. Çiçek, “Biz su fakiri bir ülkeyiz kişi başına düşen su miktarımız yaklaşık 1.3 ton civarında. Su kısıtı olan bir ülkede yaşıyoruz” dedi.

Su israfının giderek arttığı ülkemizde yetkililer yeterli önlemler alsa da israfın boyutu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Uzmanlar vatandaşları su kullanımı konusunda bilinçli olunması yönünde uyarırken, deprem bölgesi olan Malatya’da hem içme hem de tarımsal olarak kullanılan suyun hoyratça israf edildiği biliniyor. Peki, su tasarrufu konusunda neler yapılmalı, burada çiftçiler ve vatandaşlara hangi görevler düşüyor? Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya önemli değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, yağmur ve drenaj sularının depolanması gerektiğini belirtti.

Suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması için öncelikle suyun kullanım alanlarını ayrılması gerektiğine vurgu yapan Çiçek, rastgele muslukların açılmasından araç, balkon ve bulaşık yıkmaya kadar evsel kullanımda birçok yerde su tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunun altını çizdi.

“ÇOK SU, ÇOK GELİR ANLAMINA GELMEZ”

Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğunu söyleyen Çiçek,

“Suyu çok ciddi anlamda hoyratça kullanıyoruz. Biz su fakiri bir ülkeyiz kişi başına düşen su miktarımız yaklaşık 1.3 ton civarında. Su kısıtı olan bir ülkede yaşıyoruz. Evsel kullanım açısından suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Tarımsal açıdan suyu bilinçli kullanmaya daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü mevcut su kaynaklarımızın yaklaşık yüzde 72’si tarımsal amaçlı kullanılıyor. Artık vahşi sulama ya da salma sulama denen bir sulama metodundan daha modern kapalı devre sistemine dayalı ürün desenine göre sulama sistemi kurularak mümkün mertebe su tasarrufunu sağlamamız gerekiyor. Çiftçilere her zaman söylüyoruz çok su, çok gelir anlamına gelmez. Çok su, çok verim anlamına gelmez. Bitkinin suya ihtiyacı olduğu dönemde ihtiyaç miktarı kadar su vermek, bitkinin su ihtiyacını karşılar. Dolayısıyla siz su kaynağı bana ait müstakil diye canınız istediğinde sulama yaptığınızda aslında hem bitki fizyolojisini hem de toprak yapısını bozuyorsunuz. Bu durum ileride çoraklaşmaya sebebiyet veriyor özellikle yeni açılan sulama sahaları baraj ve göletlerde su bol diye, çok ciddi bir sulama disiplini de bulunmaması durumunda çok miktarda ve aşırı su kullanımı toprakların çoraklaşmasına dahi sebebiyet veriyor. Taban suyunun yükselmesine sebebiyet veriyor. Şu an Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesi 50 yılda devam eden proje aşırı su kullanılmasından dolayı 20 yılda neredeyse elden çıkacak. Çünkü topraklarda tuzluluk başladı, taban suyu yükseldi. Bizim Yazıhan bölgesinde Boztepe Barajı ile ilgili de benzer bir risk söz konusu. Yine Kapıkaya bölgesi yeni açıldığı için hoyratça bir su kullanımı söz konusu özellikle şeker pancarı ve ayçiçeği üretiminde burada ciddi bir su tasarrufu sağlanması gerekiyor, çok su çok verim değildir. Çok su aslında uzun vadede toprağında, bitkinin de elden çıkması anlamına gelir”

şeklinde konuştu.

“TARIMSAL AMAÇLI KULLANABİLİRİZ”

Deprem bölgesinde temel kazma çalışmaları devam ederken bu alanlardan çıkan suların da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çiçek,

“Şehir planlanırken yer altı veya alt yapı sistemleri yapılırken deplase edilip bu su kaynakları şehrin muhtelif yerlerinde su hasadı dediğimiz yöntemle depolanıp tarımsal amaçlı kullanılabilir. Ekolojinin de dengesini bozmadan açığa çıkan sular deplase metodu ile şehrin belli yerlerinde göletler oluşturup tarımsal amaçlı kullanılabilir bu şekilde değerlendirilmesi daha uygun olur. Malatya kamuoyunda biraz görsellik olması açısında açık kanaldan götürelim diyorlar, o şehir plancılığı ile alakalı ama suyu zayi etmeme, tasarruflu kullanma adına yer altından çıkan temiz suları kanalizasyona vererek kirletip, ikinci bir maliyetle temizlememe adına özellikle gri su denen yağmur drenaj suları ile beraber bu suları da belli yerlerde toplayıp, tarımsal amaçlı kullanabiliriz”

ifadelerine yer verdi.

“BU DA AYRICA BİR MALİYET”

Bundan yaklaşık 2 yıl önce kuraklıkla mücadele kapsamında 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek bina çatılarına "yağmur suyu toplama sistemi" zorunluluğu getirilmişti. Bu toplama tesislerinin önemi hakkında bilgi veren Çiçek,

“Biz yıllardır gri su dediğimiz yağmur ve drenaj sularını belli yerlerde depolayıp bunu özellikle peyzajda kullanmaya yönelik ve bu amaçla kullanmayan yerlere inşaat ruhsatı verilmesin diye 2014 yılında yerel seçimlerle beraber belediye başkanı aday adaylarına dosya vermiştik, 2018 yılında yine bunları yeniledik ama bugüne kadar dikkate alınmadı, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bunu kanunlaştırıldı. Ama bugüne kadar Malatya’da henüz böyle bir uygulama olduğuna şahit olmadım. varsa benim bildiğim yoktur. Bunun mutlak suretle olması lazım çünkü yapılaşmalar müstakil yerine site şeklinde oluyor, site şeklinde boş olan yerlere de peyzaj amaçlı çim bitkisi ekiliyor. Bu bitkilerin çok ciddi anlamda su ihtiyacı var. Bir golf sahasının su ihtiyacı 12 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin su ihtiyacı kadardır. Dolayısıyla bizim yarı kurak yaşadığımız bir bölgede metrekareye 330-350 kilogram yağış aldığımız bir bölgede çimin ne kadar bizim coğrafyanın bitkisi olduğu tartışılır ama en azından yapılmak zorunda ise bu yağmur ve drenaj sularını belli yerlerde depolayıp hiç olmazsa birkaç tekerrürde bu yağmur sularının kullanılması çok önemli. Yine yağmur ve drenaj sularını belli bölgelerde toplayıp bunları tekrar değerlendirmek çok önemli. Malatya ve birçok şehirde yağmur ve drenaj suları kanalizasyona karışıyor. Temiz sular kirletilip yeniden temizleniyor. Bu da ayrıca bir maliyet. Bu suları kanalizasyona karıştırınca kullanabileceğimiz suyu atıl hale getirmiş oluyoruz”

diye konuştu.

“HIZLANMAYA BAŞLADI”

Son olarak iklim değişikliğinde sürecin hızlandığını dile getiren Çiçek,

“İklim değişikliği karbon salınımından tutun, çevre düzenlemesinde alınacak tedbirlere kadar birçok alanı kapsıyor. İklim değişikliği ile mücadelede 1996 yılında Kyoto Sözleşmesi ile başlayan bir farkındalıkla harekete geçildi. Daha sonra şiddetleri bütün dünya ülkelerinde artınca Paris Sözleşmesi hayata geçirildi. Biz de 2019 yılından itibaren bu işe müdahil olduk. Özellikle IPCC raporuna göre Uluslararası İklim Değişikliği konferansının vermiş olduğu kararlara istinaden bizde iklim değişikliği ile mücadele programına müdahil olmuş olduk ve bazı taahhütlerde bulunduk. Bununla ilgili de Yeşil Mutabakat dediğimiz bir yayın başlatıldı. Yeşil Mutabakat doğanın mevcut halini devam ettirmesi, sürdürmesi, iklim değişikliğinin tekrar eskiye dönüşü mümkün olmamakla beraber bunun hızını azaltmaya yönelik çalışmalar yapma ile ilgili taahhütlerimiz söz konusu. Bu sadece Malatya’ya münhasır değil Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayınlandı. Özellikle karbon salınımı, betonlaşma ve yeşil alanların daralması ile beraber iklim değişikliği hızlanmaya başladı. Buna kimisi küresel ısınma der kimisi başka ifadeler kullanır. Şehirlerin planlanması, aşırı araç kullanımı, sanayileşme, tarımsal üretimin yapıldığı yeşil alanların daraltılması gibi birçok faktör bunu tetikliyor”

açıklamasında bulundu.