Muhtar Ünalır, müjdeyi verdi

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleri yıllardır çözülemeyen ve artık neredeyse kangrenleşen bir sorun haline gelen hurdacılardan kurtuluyor. Hurdacıların yeni yapılacak sanayi alanına taşınacağını kaydeden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, Altay Kışlasının sanayi alanına dönüştürülmesi ile birlikte burada 50 dükkanı da hurdacı esnaflarına ayırdıklarını belirttiler” dedi.

Depremlerden sonra sayıları artan hurdacıların, yolu kapatarak geçiş güzergahının daralmasına neden olduklarını vurgulayan Muhtar Ünalır, yeni seçilecek belediye başkanının ilk görevinin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ni yoğun bakımdan çıkarmak olması gerektiğinin altını çizdi.

“30 METRELİK YOLU 9 METREYE DÜŞÜRDÜLER”

6 Şubat tarihli depremlerden önce sayıları 40 olan hurdacı esnaflarının depremle birlikte sayılarının 140’a yükseldiğini belirten Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır,

“Malatya’da depremle birlikte yaşanan hurda bolluğundan dolayı 40 olan hurdacı esnafımızın sayısı 140’a çıktı. Büyükşehrin boşluğundan faydalanarak 30 metrelik yolumuzu, 9 metreye düşürdüler. Buradan özellikle Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum, ailelerimiz, çocuklarımız o yoldan geçemiyor, yol daraltılmış, kimi kantarını koymuş kimi dükkanını genişletmiş 30 metrelik yol 9 metreye düştü. Yağmur yağdığı zaman ortalık çamur ve pislikten geçilmiyor. Her gün kablo yakmaları devam ediyor. Karşı da bulunan 383 dairelik TOKİ evlerinde oturanlar camlarını açamıyorlar ve isyan ediyorlar, sesimizi duyuracak yetkili bulamıyoruz diyorlar”

şeklinde konuştu.

“HURDACILARI ORAYA TAŞIYACAĞIZ”

Depremlerden sonra Altay Kışlasının bir kısmının sanayi alanına çevrilmesine karar verildikten sonra hurdacıların da buraya taşınmasının planlandığını kaydeden Muhtar Ünalır,

“Önümüzde bir seçim süreci var burada seçimi kazanacak Belediye Başkanının ilk işi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ni yoğun bakımdan çıkarmak ve hurdacıları kaldırmak olmalıdır. Mevcut Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, Altay Kışlasının sanayi alanına dönüştürülmesi ile birlikte burada 50 dükkanı da hurdacı esnaflarına ayırdıklarını belirttiler. Allah nasip ederse tekrar bizde muhtar olarak seçilirsek bunun takipçisiyiz, kısa zamanda sanayici esnaflarımız Altay Kışlası’ndaki yerlerine taşındıkları zaman hurdacıları da oraya taşıyacağız”

ifadelerini kullandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yıkımı gerçekleştirilen ancak enkazları halen kaldırılmayan binalar hakkında da bir açıklama yapan Muhtar Ünalır,

“Bir şirket burada çalışma yapıyor, büyük bir şov ile Avrupa’nın en büyük yıkımı diyerek binaları patlatarak yıktılar; ama enkazla halen oynuyorlar, eziyorlar, tozlar etrafa saçılıyor. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) gittik derdimizi anlattık ama hala aynı şekilde enkazlar bekliyor”

açıklamasında bulundu.