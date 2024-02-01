Kızıldaş Arguvan pazarını ziyaret etti

Kızıldaş burada yaptığı açıklamada, “Arguvan'ımızı herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir ilçe haline getirdik. Tekrardan el ele, gönül gönüle, hep birlikte çalışarak ilçemizi daha güzel yarınlara emin adımlarla taşıyacağız” dedi.

“ARGUVAN HALKI KENDİSİ KARAR VERECEKTİR”

Pazar esnafını ve çevredeki vatandaşları ziyaret edenKızıldaş, “Arguvan'ı kimin yöneteceğine, ilçemize kimin hizmet edeceğine Arguvan halkı kendisi karar verecektir. Çünkü bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve fikirlerini kendimize ilke edinmiş kişileriz. Biliyorum ki Arguvan halkı çağdaştır, demokrattır, kimsenin yönlendirmesi ile hareket etmez. Bizler Arguvan’ımıza yaptığımız projelerimize, hizmetlerimize, yatırımlarımıza en önemlisi de sizlere güveniyoruz. Çünkü biz bütün kişisel ilişkilerimizi Arguvan'ımızın gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için kullandık. Bizler insanı temel alan, halkın sorunlarına çözüm üreten, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem veren, üretken, katılımcı, sosyal belediyeciliği önemseyen anlayışımızla Arguvan'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.