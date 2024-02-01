Depremin açtığı ekonomik ve sosyal yaranın hızlı bir şekilde sarılmasını temenni eden Sadıkoğlu, “Şehrimiz ve üyelerimiz için, bugüne kadar olduğu gibi elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.

“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ 2024 YILINDA DA DEVAM EDECEĞİZ”

2024 yılında da Oda üyelerinin ve şehrin gür sesi olacaklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişimine, sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaya, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için çalışmaya, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da devam edeceğiz. Hükümet, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla işbirliğine devam ederek hem üyelerimiz hem de şehrimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

MALATYA EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’da bir konuşma yaptı. Malatya Emniyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Müdür Çankal, Malatya’nın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN