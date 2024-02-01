Malatya Çevre yolunda kaza 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 06.50 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Niyazi Mısri cami karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 44 FN 191 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 44 FN 191 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı