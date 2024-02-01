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Depremden bu yana mezarlıktan ayrılamıyor 6 Şubat’ın acı bir hikâyesi daha

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Şubat depremlerinde oğlu ve gelini ile iki torununu kaybeden Azet Yılmaz, günün büyük bir bölümünü ailenin defnedildiği şehir mezarlığında geçiriyor. Mezarlığın evi haline geldiğini belirten yaşlı kadın, çocuklarını çok özlediğini söyledi. Yılmaz ailesinin fertleri depremin 38’inci saatinde ölü bulunurken aile şehir mezarlığına defnedildi.

Depremden bu yana mezarlıktan ayrılamıyor 6 Şubat’ın acı bir hikâyesi daha mask
Depremden bu yana mezarlıktan ayrılamıyor 6 Şubat’ın acı bir hikâyesi daha
Depremden bu yana mezarlıktan ayrılamıyor 6 Şubat’ın acı bir hikâyesi daha
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6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme kent merkezindeki 5 katlı apartmanda yakalanan Aydın (53) ve Ayşegül Yılmaz (50) çifti ile çocukları; İlayda (23) ve Engin Yılmaz (15) enkaz altında kaldı. Yılmaz ailesinin fertleri depremin 38’inci saatinde ölü bulunurken aile şehir mezarlığına defnedildi.

Enkaz başında saatlerce gelecek güzel bir haberi beklerken oğlunu, gelinini ve iki torununu toprağa veren Azet Yılmaz, o günden beri gününün büyük bir bölümünü şehir mezarlığında geçiriyor.

“MEZARLIĞA GELMEK İÇİN SABAH OLMASINI BEKLİYORUM”

Mezarlığın evi olduğunu kaydeden Azet Yılmaz, ”Oğlum gelinim ve iki torunumu ilk depremde kaybettim. 38 saat enkaz altında kaldılar. Daha sonra tek tek çıkarıldılar. Mezarlığa her gün geliyorum benim evim burası artık. Eve gidiyorum yattıktan sonra sabah olmasını bekliyorum, mezarlığa gelmek için gelirler diye yollarını gözlüyorum, çok özledim. Kız torunumu doğum gününde toprağa verdik. Engin ise 15’ine yeni girmişti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Şub 2024 - 11:24 Malatya- Gündem

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