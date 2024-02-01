Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı geldi

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Harbiye, Cumhuriyet, Bahçelievler ve Kurtuluş Mahalleleri’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Efsusturan, Yeşilyurt mahallelerine,

Yarın 06.00 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Hayrullah ve İsmetpaşa Mahalleleri Bir Kısmı,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Ayşepınarı, Köşürge, Yenidemir Mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk Mahallesi Bir Kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman’da ise;

“Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 2565, 2529, 2526, 2527, 2511, 2517, 2516, 2521, 2522, 2553, 2558, 2560, 2561, 2563, 2567, 2555 Nolu sokaklar ile Birsen Esensoy İlköğretim Okulu bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gölbaşı ilçesine bağlı K Fatih Mahallesi 112, 113, 114 Nolu sokaklar ile Malatya-Kahramanmaraş Karayolu üzeri abonelere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.