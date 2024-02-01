Kayseri ve Niğde’ye uyarı geldi! Saatler sürecek

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi / Talas ilçesine bağlı Mimarsinan, Kuruköprü, Kayabağ mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kavakköy Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç, Ertuğrul mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’ne,

Bugün 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Molu, Oymaağaç, Boğazköprü mahallelerine,

Bugün 11.00 ila 12.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi’ne,

Bugün 11.30 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Beserek Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk, Eğribucak mahallelerine,

Bugün 13.30 ila 15.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Malakköy Mahallesi’ne,

Bugün 15.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Çardaklı, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Tablakaya Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan, Ziyagökalp mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Badak Köyü, Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet, Saray, Şeker, Zafer mahallelerine, Cumhuriyet Mahallesi, Havuzlu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami, Cumhuriyet, Çayır, Han, Kemer, Tepe, Kızılca Köyü, Cami Mevkii, Seslikaya Köyü, Sıra Söğütler Mahallesi, Şeker Mahallesi, Tepeköy Köyü bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü; Akbaş Mevkii, Balcı Mevkii, Gayret Mevkii bölgelerine,

Bugün 10.30 ila 13.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Şeker Mahallesi bölgesine,

Bugün 10.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami, Cumhuriyet, Tepe mahallelerine, Seslikaya Köyü’ne,

Bugün 14.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kayı Köyü’ne,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme2 Mevkii’ne,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bağdüz Mahallesi, Kayı Köyü, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kızılkapı Köyü, Kürkçü Köyü, Postallı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi; Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Celaller Köyü’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii, Narköy Köyü bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 14.45 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Hürriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı Köyü, Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme2 Mevkii, Çiftehan Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Evren Mevkii, Darboğaz Köyü; Atatürk Mevkii, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.