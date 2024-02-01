1 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ÖMÜR ECZANESİ - BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ, NO:65/C
24 SAAT AÇIK
ESMA ECZANESİ – BATTALGAZİ
GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:67, GÖZTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
TREND PARK ECZANESİ – YEŞİLYURT
ÇİLESİZ MAHALLESİ, ABDURRAHMAN GAZİ CADDESİ, NO: 4/F
24 SAAT AÇIK
İSTASYON ECZANESİ – YEŞİLYURT
İSTASYON CADDESİ, TEKTUD KEBAP İLERİSİ, KÖMÜR TEVZİ YOLU
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.