- Sağlık

1 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ÖMÜR ECZANESİ - BATTALGAZİ

KIŞLA CADDESİ, NO:65/C

24 SAAT AÇIK

ESMA ECZANESİ – BATTALGAZİ

GÖZTEPE MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, NO:67, GÖZTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TREND PARK ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÇİLESİZ MAHALLESİ, ABDURRAHMAN GAZİ CADDESİ, NO: 4/F

24 SAAT AÇIK

İSTASYON ECZANESİ – YEŞİLYURT

İSTASYON CADDESİ, TEKTUD KEBAP İLERİSİ, KÖMÜR TEVZİ YOLU

24 SAAT AÇIK”

 
# Nöbetçi eczane, malatya, malatya nöbetçi eczane, malatya haber, malatya son dakika, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane

01 Şub 2024 - 10:20 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL