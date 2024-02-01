01 Şub 2024 - 10:16- Gündem G:

Meteoroloji Müdürlüğü Malatya’yı uyardı

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu olarak geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü Malatya’yı uyardı mask
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Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 4 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 5 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 5 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 4 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 5 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 4 derece”

 

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01 Şub 2024 - 10:16 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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