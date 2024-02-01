Meteoroloji Müdürlüğü Malatya’yı uyardı

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 4 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 5 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 5 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 4 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 5 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 2 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu 4 derece”