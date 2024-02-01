Malatyalılar dikkat 24 mahalleye uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar, Karapınar, Gölpınar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı, Suçatı, Polatdere mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar, Karapınar, Gölpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe, Cevatpaşa mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.