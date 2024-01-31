Öz’den alternatif tıp uyarısı!

Son dönemlerde Türkiye ve Malatya’da yoğun bir ilgi gören alternatif tıp, doktorlar tarafından da önerilse de bu konuda önemli uyarılar da yapılıyor. Bel fıtığı çektirme, bel kütletme, hacamat ve sülük tedavilerine dikkat çeken ve önemli uyarılarda bulunan Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi hekimlerinden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Öz, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Alternatif tıbbın uzman ellerde uygulanabileceğini ifade eden Dr. Ayşe Öz, bunun uygulanabileceğini söyledi.

“BU ÇOK HASSAS BİR DURUM”

Alternatif tıbbın hekim kontrolünde yapılmasının önemine değinen Dr. Öz,

“Artık herkes bir hacamat yeri açtı, sülük tedavisi yapıyor. Halbuki o sülük direkt hastanın kanıyla temas ediyor. Yani atıyorum bir AIDS hastasına kullandığı sülüğü alıp da size kullandığı an siz AIDS hastası olursunuz. Yani bu durum bu kadar hassastır. Hastalarımız sülük tedavisini basit bir tedavi olarak görüyor ama değil. Belki o sülük yavruluyor, o yavrularına da AIDS bulaşıyor. Sülük tedavisi sadece hastaların ağrıyan yerlerine sülük tedavisi yapmayla olmuyor. AIDS’li hastaya yapılan sülük tedavisiyle diğer hastaya bu hastalığın bulaştığını daha önce duymuştum. Bunu mutlaka hekimlerin yapması veya hekim kontrolünde olan bir merkezde yapılması gerekiyor. Sülük tedavisinin hekimler tarafından denetlenmesi çok önemli”

ifadelerine yer verdi.

“HACAMAT ÖNERİYORUZ AMA…”

“Hacamat da yine aynı şekilde” diyen Öz, şunları kaydetti:

“Kesiler atıldığı için yine bu tedavi şeklinin çok temiz yapılması gerekiyor. Evet, alternatif tıp uygulanabilir. Bazı hastalarımıza biz de ozon tedavisi, hacamat öneriyoruz ama bu tedavi yöntemlerinin sağlıklı ve uzman kontrolünde yapılmasını istiyoruz. Özellikle üniversitelerde bu tedavileri yapan GETAT merkezleri var. Bu tedavileri yapan özel hastaneler var. Hastalarımızın merdiven altı denilen yerlere gitmek yerine buralara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Herkes bu gibi tedavilerden para alınıyor, kimse kimseye bedava tedavi yapmıyor. Mademki hastalarımız bu tedaviyi yaptırıp, para ödeyecekler-çünkü devlet bu tedavileri karşılamıyor- bunu temiz, düzgün yerlerde yaptırmaları gerçekten önemli.”

“ASLINDA BU TRAVMATİK BİR İŞLEM”

Malatyalılara bir çağrı yapan Öz,

“Bizler halk olarak randevu alma sitemini bir türlü oturtamıyoruz. Aslında telefonla 182’yi aradığınızda size hangi bölümden, ne randevusu istiyorsanız zaten veriliyor. En fazla 3 gün içerisinde bizim Fizik Tedavide randevu bulunuyor. Burası çok büyük bir şehir değil. Nüfusu kalabalık olan şehirlerde belki randevu bulunamayabilir, ama bizim şehrimizde randevu bulamama diye bir şey yok. Zaten buraya geldikten sonra başka yerlere para ödemeye gereke yok. Bu yüzden hastalarımız bir hekim önerisiyle tedavi olsalar çok iyi olur. Bel fıtığında çekme tedavileri var. Bu gibi durumlarda hastanın bel fıtığı kopmuş bir fıtıksa hasta felç bile olabilir. Basit bir kütletme deniyor aslında bu travmatik bir işlemdir. Bilmeyen birisi yaptığı zaman çok riskli olacak bir şey. Bunu eğitimini almış fizyoterapistler, fizik tedavi hekimleri kontrolünde olması gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“SPOR YAPMAYA VE BESLENMEMİZE DİKKAT EDECEĞİZ”

Hastalara tavsiyede de bulunan Öz,

“Sağlıklı bir vücut için en önemlisi sağlıklı beslenmek lazım. Çok yağlı, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzak duralım. Özellikle kahvaltıda çok fazla kalori alıyoruz, ekmeği çok fazla tüketiyoruz. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Daha çok protein, vitamin, sebze ağırlıklı beslenmeye geçmemiz lazım. Protein alırken elbette ki et de gerekli ama bunun belirli bir sınırı olması gerekiyor. Birazcık beslenmemize dikkat edeceğiz, egzersiz çok önemli. Sigara ve alkol kullanımı olmamalı. Daha zinde bir hayat yaşadığınız zaman aslında her şey bir zincir halkası gibi gelecek. Spor yapmaya ve beslenmemize dikkat edeceğiz”

ifadelerine yer verdi.