2024 yılında sürücü belgesi harcı ne kadar oldu?

2024 yılında A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.308,40 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3.945,40 TL olarak belirlendi. Bu miktarlar, yeni yılda uygulanacak olan vergi ve harç düzenlemeleri kapsamında güncellendi.



Ayrıca, Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı. Ancak, bu süre 31 Aralık 2024 tarihine kadar bir kez daha uzatıldı. Yani, eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenlerin bu işlemi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirtildi.

2024 yılında A ve B sınıfı sürücü belgesi harçları şu şekilde belirlendi:

A Sınıfı Sürücü Belgesi Harcı: 1.308,40 TL.

B Sınıfı Sürücü Belgesi Harcı: 3.945,40 TL.