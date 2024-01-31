Mutfağınıza Malatya dokunuşu bu tatlıyı hiç denediniz mi? 

Malatya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan yassı kadayıf, genellikle hazır olarak satın alınır. Ancak, bu eşsiz tatlıyı kendi mutfağınızda yapmak, malzemeleri özenle seçmek ve kendinize özgü bir dokunuş katmak istemez misiniz? İşte size Malatya'nın şehvetli dokunuşuyla evde denenebilecek sırlı yassı kadayıf tarifi!

MALZEMELER:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı un

ŞERBET:

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı şeker

1.5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

İÇ HARÇ:

İnce dövülmüş ceviz

KIZARTMA

1.5 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI:

İlk olarak, süt ve suyu ılık olacak şekilde karıştırın. Ardından mayayı ekleyip iyice karıştırın.

Tuz, şeker ve unu da ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru mayalanması için bir kenarda bekletin.

Hamur mayalandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yassı bir şekil verin.

Şekil verdiğiniz hamurları sıvı yağda kızartın. Altın rengini aldıktan sonra çıkarıp fazla yağını süzün.

Şeker, su ve limon suyu ile hazırladığınız şerbeti sıcak olarak kızaran kadayıfların üzerine dökün.

Şerbeti çekmesi için bir süre bekledikten sonra, üzerine ince dövülmüş ceviz serpiştirin.

Evde yapılan bu nefis Malatya usulü yassı kadayıf, sıcacık servis edildiğinde misafirlerinizi büyüleyecek. Malatya'nın tatlı mirası sofranıza taşınacak, bu lezzet şölenine hazır olun! Afiyet olsun!