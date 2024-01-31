O köyde 6 Şubat’tan beri su yok “Traktörle gidip dereden su çekiyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi’nde 6 Şubat depremlerinden beri su olmadığı iddia edildi. Gözene Mahalle sakini Emirhan Aydın, depremlerin ardından su tesisatında meydana gelen hasar sonrasında bütün köyün suyunun kesildiğini, birçok kez gerekli yerlere başvurulmasına rağmen onarılmadığını söyledi.

Yeşilyurt Gözene Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü söyleyen Emirhan Aydın,

“Bir senedir köy halkı olarak bunun peşindeyiz, bir senedir köyümüze su verilmiyor. MASKİ’ye gidip sorunumuzu bildirdik ama bir yıldır hiçbir şey yapılmadı. Depremden zarar gören tesisat bir yıldır onarılmadı”

dedi.

“BİR SENEDİR KÖYÜMÜZE SU VERİLMİYOR”

Bir yıldır mahallelerinde su olmadığını, su bidonları ile dereden su çekip kullandıklarını iddia eden mahalle sakini Emirhan Aydın,

“Malatya Yeşilyurt Gözene Mahallesi’nde yaşıyorum. Bulunduğumuz bölgede 6 Şubat depremleri sonrasında içme suyumuzun tesisatı hasar gördü ve sularımız kesildi. Bunu biz MASKİ’ye bildirdik. Bize hiçbir geri dönüş yapılmadı. Bir senedir köy halkı olarak bunun peşindeyiz, bir senedir köyümüze su verilmiyor. MASKİ’ye gidip sorunumuzu bildirdik ama bir yıldır hiçbir şey yapılmadı. Depremden zarar gören tesisat bir yıldır onarılmadı. Biz köy halkı olarak MASKİ’ye gittik. Onarım için elimizden geleni yapabileceğimizi bildirdik, oradaki müdürle de konuştuk. Ekipler geldi, su kaynağının yerine bakıldı. Çok bir arızası yok ama bir şey yapılmıyor”

dedi.

“BİZ DE Mİ YAŞADIĞIMIZ, BÜYÜDÜĞÜMÜZ YERİ BIRAKIP GİDELİM?”

"Bizim kaynak suyumuzun bulunduğu yerden başka köylere su verildi ama biz orada 10-15 ev susuz kaldık. Su bidonları ile traktörle gidip dereden su çekiyoruz. Çok adam hayvanını satıp buralardan gitti. Biz de mi yaşadığımız, büyüdüğümüz yeri bırakıp gidelim? Yerimizden, yurdumuzdan mı olalım? Bir senedir musluktan su akmıyor. Bir gün aradım MASKİ’yi, ‘Bizle dalga mı geçiyorsunuz?’ dedim. ‘Evet, sizinle dalga geçiyorum’ dedi. Yapabileceğim bir şey kalmadı. Hem depremi yaşadık, sonrasında sularımız kesildi. Biz köy halkı olarak gerçekten çok mağduruz. Köyde hiç kimsenin suyu yok. Biz bu sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz. Bizim aşağı köye, Örnekköy’e su verildi ama biz su kaynağının önünde olmamıza rağmen suyumuz yok. Maddi durumumuz elverse kendi imkânlarımızla yapmaya çalışacağız, maddi imkânımız da yok. 6 Şubat’ın yıl dönümü geldi, köyde kimsenin suyu yok. Ekiplerin gelip bu kırıkları, patlakları onarmasını, artık bu köye su verilmesini istiyoruz”

şeklinde konuştu.