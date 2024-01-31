Malatya’da 2 Şubat’ta anlamlı sempozyum

Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerini etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümünde, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Deprem Bölgelerinde Organizasyonu Yeniden Düşünmek" adlı sempozyum, 2 Şubat'ta sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek.

Sempozyuma, ağır hasar alan illerden Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan konuşmacılar katılacak. Japonya ve Endonezya'dan da konuşmacıların yer alacağı etkinlikte, 4 ilin başhekimleri, başhemşireleri, acil ekipleri, UMKE ekipleri ve eczacılar için ayrı oturumlar düzenlenecek.

“SEMPOZYUMA SİZLERİ DAVET ETMEKTEN ONUR DUYARIZ”

Sempozyum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan,

"Tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan ve 50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce insanımızın yaralandığı, milyonlarca insanımızın göç ettiği ve 11 ilin etkilendiği 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminde yaşananları deprem sürecini yöneten sağlık çalışanları ile yeniden konuşmak, olası depremler için eksiklerin hızla giderilebilmesi de kısa, orta ve uzun dönemde; devlet, sağlık çalışanı, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler olarak nelerin yapılabileceğini akademik açıdan ele almak ve öneriler üretmek amacıyla düzenlediğimiz sempozyuma sizleri davet etmekten onur duyarız."

şeklinde konuştu.

Sempozyum, ulusal ve uluslararası katılımcıları bir araya getirerek depremle ilgili önemli konuların tartışılacağı bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: BÜLTEN