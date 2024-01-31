Olayın detayları ortaya çıktı: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Silahlı Kavga ihbarı

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen silahlı kavga, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay bir işyerinin önünde yaşandı.

Yapılan çalışmalarda, olayın şüpheli şahıslarını belirlemek amacıyla detaylı incelemeler gerçekleştirildi. K.B. (24), M.B. (28) ve H.Y. (49) isimli şahısların 44 FU 432 plakalı araç ile olay mahaline gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından işyeri önünde yakalanan 3 şüpheli arasında bulunan K.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca müşteki şahıslar ile yapılan mülakatta, 3 farklı ruhsatsız tabanca daha olabileceği bilgisi elde edildi. Bu bilgi üzerine ekipler, şahısların aracında detaylı bir arama gerçekleştirdi ve 3 adet ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca olayla ilgili olarak polis ekiplerince ele geçirilmiş durumda.