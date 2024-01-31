- Asayiş

Olayın detayları ortaya çıktı: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Silahlı Kavga ihbarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen silahlı kavga, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay bir işyerinin önünde yaşandı

Olayın detayları ortaya çıktı: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Silahlı Kavga ihbarı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen silahlı kavga, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay bir işyerinin önünde yaşandı.

Yapılan çalışmalarda, olayın şüpheli şahıslarını belirlemek amacıyla detaylı incelemeler gerçekleştirildi. K.B. (24), M.B. (28) ve H.Y. (49) isimli şahısların 44 FU 432 plakalı araç ile olay mahaline gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından işyeri önünde yakalanan 3 şüpheli arasında bulunan K.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca müşteki şahıslar ile yapılan mülakatta, 3 farklı ruhsatsız tabanca daha olabileceği bilgisi elde edildi. Bu bilgi üzerine ekipler, şahısların aracında detaylı bir arama gerçekleştirdi ve 3 adet ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca olayla ilgili olarak polis ekiplerince ele geçirilmiş durumda.
# malatya, malatya haber, busabah haber, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, silahlı kavga, Polis, Bekir Hurdacılık, iş yeri

31 Oca 2024 - 21:38 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL