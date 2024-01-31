Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Esençay Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Oğuzhan T. idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Musa Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Ahmet K., Ayhan Ç., Bayram K. ve Şengül Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı