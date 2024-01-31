10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 30 Ocak 2024'te Doğubayazıt ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.Ö, kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.