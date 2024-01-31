Uyuşturucu operasyonu: 630 gram madde ele geçirildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekibi tarafından F.Y. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Polis ekipleri, F.Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda F.Y.'nin ikametinde ve H.A. isimli şahsın aracında toplamda 630 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 15 bin 205 Türk Lirası ile 204 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Mahkemede F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı