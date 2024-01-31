Kıskançlık cinayeti: Tutuklandı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldüren Turgay Kındaç (45), gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Esenevler Mahallesi'nde meydana gelmiş, cinayetin ardından kaçan şüpheli Turgay Kındaç, bir gün sonra Şehir Meydanı'nda yakalanmıştı. Emniyette suçunu itiraf eden Kındaç, cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini ifade etti. Tutuklanan şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. Geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle yaşanan bu trajik olay, adli makamlar tarafından soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı