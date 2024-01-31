Kafası çöp konteynerine sıkışan köpek kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Çukurbaşı köyünde bir sokak köpeği, kafasını çöp konteynerine sıkıştırdı.
Çınar ilçesine bağlı Çukurbaşı köyünde bir sokak köpeği, kafasını sıkıştırdığı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerinin kahramanca müdahalesiyle kurtarıldı.
Olayın haber alınmasının ardından itfaiye ekipleri seferber oldu. Spiral yardımıyla konteynerin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.