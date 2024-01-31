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Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Baran Çelik, Mersin'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda erkekler +92 ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı mask
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Baran Çelik, Mersin'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda erkekler +92 ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı.

Çelik, final müsabakasında Kırıkkale'den Tarık Güvenertürk'ü yenerek birinci oldu. Bu başarıyla Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden genç sporcu, son iki yılda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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31 Oca 2024 - 21:17 - Spor

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