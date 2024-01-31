Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FKve son olarak Sivasspor forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada,
"Abdulkadir Parmak’a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz"
ifadelerine yer verildi. Parmak, bu sezon Sivasspor ile Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.