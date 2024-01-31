31 Oca 2024 - 20:54- Spor G:

Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

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Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı mask
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Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FKve son olarak Sivasspor forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada,

"Abdulkadir Parmak’a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz"

ifadelerine yer verildi. Parmak, bu sezon Sivasspor ile Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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31 Oca 2024 - 20:54 - Spor

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