Siverek'te akraba kavgasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kale Boğazı'nda çıkan silahlı kavgada, aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda B.İ. (37), M.İ.(22), F.İ.(30), Z.İ.(32), E.İ. (26), T.K.(29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı