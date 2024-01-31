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Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmayla günü tamamladı. Sakatlığı geçen Caner Osmanpaşa da çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.
MKE Ankaragücü ile Sivasspor 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# sivasspor, Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, maç, hazırlık, antrenman, Bülent Uygun

31 Oca 2024 - 20:43 - Spor

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