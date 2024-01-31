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Galatasaray'da başantrenör Zvezdan Mitrovic görevden alındı

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray'da başantrenör Zvezdan Mitrovic görevden alındı mask
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in görevine son verildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

"2022-2023 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Zvezdan Mitrovic, galatasaray, Erkek Basketbol Takımı, Karadağ, Basketbol Şampiyonlar Ligi

31 Oca 2024 - 20:39 - Spor

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