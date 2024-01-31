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Polis ekipleri telefon dolandırıcılığına karşı seferberlik ilan etti

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Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan etti.

Polis ekipleri telefon dolandırıcılığına karşı seferberlik ilan etti mask
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Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan etti.

Gün içinde otobüs durakları, banka önleri, kuyumcular gibi potansiyel riskli alanları sürekli dolaşan ekipler, vatandaşların şüpheli durumlarını gözlemliyor.

Aynı zamanda polis ekipleri, bilgilendirme amaçlı el ilanları dağıtarak vatandaşları uyarıyor ve uygun görülen noktalara uyarı posterleri asıyor. Böylece Alaca'da telefon dolandırıcılığına karşı önleyici tedbirler alınmış oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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31 Oca 2024 - 20:37 - Gündem

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