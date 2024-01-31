Polis ekipleri telefon dolandırıcılığına karşı seferberlik ilan etti

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığına karşı ilçe genelinde seferberlik ilan etti.
Gün içinde otobüs durakları, banka önleri, kuyumcular gibi potansiyel riskli alanları sürekli dolaşan ekipler, vatandaşların şüpheli durumlarını gözlemliyor.
Aynı zamanda polis ekipleri, bilgilendirme amaçlı el ilanları dağıtarak vatandaşları uyarıyor ve uygun görülen noktalara uyarı posterleri asıyor. Böylece Alaca'da telefon dolandırıcılığına karşı önleyici tedbirler alınmış oluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.