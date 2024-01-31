Adana'da ve Mersin'de yarın elektrik kesintisi

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (TOROSLAR EDAŞ) tarafından Adana’da ve Mersin’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TOROSLAR EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı Söğütlüdere, Çetirevli, Merkez_4, Merkez, Fakılar, Tömek bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Kıbrıslar Merkez, Beşçınar, Kocabağ, Küçükarap, Boemaklar, Muratlı, Yanıkyurt, Zivrek, Savruk, Karahanlı, Çamalağı, Kuşderesi, Velicanlı Merkez, Tesbicek bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 74189, İSMAİL HAZAR, 74191, 74203, 74187, ALİ BOZDOĞANOĞLU, 74193 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 5931, 176, 5928, 5930, 5932 bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
Bu açıklamaya göre Mersin’de elektrik verilemeyecek mahalleler:
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Gülbahar, Selen, Sera, Şıh İbrahim Hekim, Serhat, Dikbaş bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Aslan, Bostancı, Manolya, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Tunceroğlu, Zeytin, Güney-1, Dikbaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Degirmen Deresi, Değirmendere, Ortaköy, Haznedarlar, Korkmazlar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Bozdoğan bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Mebuslar, Menderes, Yakamoz, Barbaros, Sahil, Beyazevler, Akdeniz, Barbaros/1, Silifke, Kamaş, İncekum bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı KIBRIS/1 bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı Merkez/Kesecik, Boztepe, Böğrüeğri, 351, 326_1, Ahmet Kara, Bebekler, Ahmet Öz, 417, 356, 345, Yunus Nas, 346_1, 350, 336, 327_2, 338, 457, 301, 406, 343_1, Mimar Sinan, 317, Sancar, 364, 409, 395, 393, 340, 344, Karanfil, Necati Yeni, 415, 352, 354_1, 341_2, 379, Muhtar Halil, 375, Şehit Ruhi İnce, Gazi Mustafa Kemal, 303, 309, 321_1, 325_1, Tuna, 371, 323_2, 305, Sağlık_1, Fatih Sultan Mehmet, 319, 387_1, Çamlıca_1, 315, 313, 302, 330, Barbaros, 324_1, 316_2, 312_2, 311_2, Mehmet Akif Ersoy_2, Çocuk İbrahim, Haşim El, 445, 378, 425, 349, Karanlar, Evcili Mustafa, 449, Fevzi Paşa, 612, Halil Öz, 619, 392, 334, 604, Şemsettin Yer, 623, Uğur Yaşar, 359, 357, 365_1, İstiklal, Ali İhsan Lafçı, 625, 608, Osman Gazi, Zambak, 382_1, 355, Ahmet Tosun, Sıtkı Şen, 611, Ziya Gökalp, Kazım Karabekir_1, Orhan Gazi, Selçuklu, 516, 405, 1342, 370, 403, 401, 10397, 10306, 10501, 1520, Menekşe, 1411, 1308, 1513, 399, 1517, 110, 113_1, Tapır, Hüsnü Yıldırım, Güney (13 Evler), 118, Tömekli, Meşe, Karaca, Karanfil_1, Resul Arslanköy, Atatürk (Gazi), Kara Hasan, Resul Arslanköy (Gazi), Halkevi, Hüseyin Ergan, Karakol, Koşay, Kültür, Arzum, Şahin, Atatürk (Merkez), Battal, H.Ahmet Yıldıran, Arif Hoca (Toroslar), Atatürk (Toroslar), Güney, Lazlar, Yıldız (Toroslar), Atatürk (13 Evler), Camız Pınarı, Hüsnü Yıldırım (13 Evler), Ormancılar, Sudi Güneş, İpek, Yıldız, Başpınar_1, Park, H.Ahmet Yıldırım, Resul Arslanköylü, Şirin, Gaffur, Beşiktaş, Kör Cennet, Yahya Aydın (13 Evler)-, 101, 103, 109, 107, 105, 106, 111_1, 117, Yıldız (13 Evler), 115_2, 121, 122_2, 102_1, 124, Atatürk, 123 (Gazi), 119 (Gazi), 119_2, 123, Arif Hoca, H.Ahmet Yıldırım (13 Evler), Harun Yedigöz, 125_1, 126, 127_2, 128, 129, 130, Demirışık, 131_1, 132_2, 133, 558, 540, 464_1, 534, 525, Kibar Ali, 187, 112, 155_1, 94, 90, 106_1, 116_1, 151, Aymer, Başpınar, Candan, Duramazlı, Atatürk_3, Gürani, Karataş, Sağlık_3, Uğur, Çakmak, Çınar, Şirin Evler, Belen, Kardelen, Mezarlık, Küpeli, Savaş Şahin, Şıh Bağı, Hacı Mehmet, Kafarlı, Karafakı, Karatepe_1, Kavaklı (Yukarı Gözne), Lale, Mençekli, Milli Egemenlik, Sakarlar, Sinap, Tatar, Taşkınlı, Türker, Vakıf, Varlılar, Ömerağa, İnönü (Yukarı Gözne), İpekçi, Fatih 1, Fatih 2, Gül, 474_1, 502, 501, 181, Teberik, Yastıca, 80, 70, 137_1, Elmalı, Mersin, Yılmaz, Çatalağaç, Kurtuluş_1, Gür, Karadeniz, Karşıyaka, Kocabay, Toros_1, Ünal, 454, 449_1, 438, 453, 440, 441, 427_1, 446, 463, 372, 371_1, 266_1, 439, 330_2, 385, 423_1, 386, 354, 560, 561, Özer, Menekşelik, 417_1, 380, 298, 305_1, 306_1, 216, Kavaklı_1, 265, 343_2, Sırtlanlık, 382, 310_1, 339, 316_1, 327_1, İnönü_1, Çatalağaç (Yukarı Gözne), 260, 318, 263_1, 295, 307, İstemihan Talay, 315_1, 262_1, 10240, 218, 234_1, 233_1, 217, 211_1, 200, 222_1, 269, Odun Atacağı, 309_2, 206_2, 215, 220_1, 237_2, 219_1, 230_1, 231, 249, 246, 255_1, 341, 301_1, 308, 300, 293, 299, 346, 347, 311_1, 313_1, 261_1, 342_1, 273, 271, 291, 256, 288, 580, Küme Evler 2, 290, 292, 576, 577, 578, Kuvai Milliye, 184, 250_1, 197, 196, 202_2, 167, 201_2, 183, 182, 158, 65, 66, 72, 71, 73, 69, 203, 61, Kayalar, 165, 170, 178, 169, Gündoğdu, 168, 150_1, 153, 161, Üçtepeler, 92, 81, Zengin, Öz İstekler, 43, 135_1, 110_1, Saybaşılı, Yılmazlar, 62, 91, 154, 115_1, 84, 159, Yeşilyurt, 39, 119_1, 121_2, 45, 86, 107_1, 109_1, 37, 125_3, 46, 122_1, 93, 156, 120_1, 126_1, 108_1, 19, 25, 1, 10-, 5, 549, 35, 164, 56, 29, 38, 103_1, 478, 185, 30, 117_1, 44, 48, 50, 191, 241, 21, 51, 15-, 275, 286, 111, 55, 166, 146, 431_2, 226_1, 17, 188, 477, 58, 136_1, 82, 205, 12, 355_2, 173, 49, 20, 384_1, 83, 176, 553, 14, 42, 479_1, 232, 229, 13, 351_1, 254_1, 2, 396, 582, 68, 34, 389, 32, 24, 583, 7, 585-, 26, 130_2, 584, 280, 67, 104, 365, 27, 586, 238_1, 57, 85, 588, 22, 163, 64, 554, 590, 591, 96, 59, 95, 23, 289, 139, 124_1, 374, 1377, 1375, 54, 10129, 571, Gökalan, 10105, 10131, 544, 60, 63, 526, 493, 11, 53, 10409, 408, 10410, 3, 369, 28, 10276, 198, 52, 10221, 98, 397, 304, 10144, 287, 10277, 33, 76, 10133, 10345, 194, 189, 10338, 193, 227, 487, Aşağıtepe, 10236, 10134, 353, 10242, 180, 143, 10145, 1482, 10324, 75, 99, 1247, 1407, 373, 10455, 245, 195, 1363, 459, 1281, 1460, 10270, 10204, 10141, 41, 1005, 1006, 1007, 1082, 1083, 1085, 1084, 1091, 1094, 1095, 1002, 1003, 1031, 1032, 1037, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1011, 1013, 1016, 1018, 1021, 1024, 1025, 1158, 1171, 1167, 1042, 1044, 1045, 1049, 1051, 1052, 1054, 1056, 1050, 1057, 1059, 1060, 1067, 1071, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1150, 1151, 1177, 1183, 1194, 1192, 1020, 1034, 1035, 1036, 1039, 1046, 1047, 1098, 1099, 1101, 1108, 1110, 1115, 1116, 1121, 1124, 1129, 1137, 1147, 1148, 1149, 1112, 1123, 1127, 1026, 1028, 1029, 1030, 1033, 1040, 1041, 1043, Yerli Armut, Tek Çam, Demirciler, Necati Bey, 1066, 1069, 1105, 1130, 1131, 1132, 1143, 1152, 1168, 1169, 1172, 1173, 1174, 1180, 1189, Fatih, Topsahası, Kavaklı, Taşlıekinlik, Karatepe, Muhtar Mehmet Ali, Kozluoluk, Çandır, Solak Emmi, Camcılar, Kocapınar, Eski Cami, Şantiye, Aktaş, Örtülü, Cevizarası, Boyacıoğlu, Çapar (Merkez), Küçük Bostanlık, Uyuzluk, Çapar, Alparslan Türkeş, Sazoluğu, 1001, Yarıktaş, 1201, 1202, 1191, Top Sahası, 1203, 1104, 1204, 1027, 1205, 1156, 1206, 1190, Zeytinliçeşme, 1210, 1187, 1119, 1164, Yarbay, Hakkı İbrahim, Güzle, 1107, 311, 333, 317_1, 329, 330_1, 331, 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Eskiköy, Fakıpınarı, Karalaroluğu, Köserellik, Postulu, Çatalçeşme, 116, 114, 113_2, 121_1, 122, 132, 130_1, 127, 202_1, 204, 206_1, 207, 137, 220, 222_2, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, 254, Cumhuriyet (Yeni), Pelit, Çınarlı, 115, 120_2, İsmet Hasancaoğlu, 124_2, 209, 223_1, 112_1, 221, 243_1, 274, Pervin Atıcı, 404, 405_1, 406_1, Fikriye Atıcı, İsmet Atıcı, 411, 420, 424, 425_1, 426, 429, 431, 432, 435, 436, 441_1, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 250, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Gözne_2, Kale, Sağlık, Tehnelli, 144, 150, 154_1, 155, 205_1, 228, 236, 237_1, 242, 118_1, 125_2, 134, 136, 210_2, 1340, 306, 316, 318_1, 324, 327, 341_1, 356_1, Çanakçeşme, 343, 422, 241_1, 145_1, 418, 491, 164_1, 419, 417_2, 471, 416, 358, 166_1, 230_2, 412, 141, 231_2, 232_2, 468_1, 247, 423_2, 323, 233, 496, 171_1, 249_1, 492, 1240, 256_1, 350_1, 409_1, 218_3, 151_1, 160_1, 149, 337, 1348, 467, 148, 10053, 1339, 1347, 10158, 1457, 10152, 1270, 10161, 472, 1334, 1349, 490, 147, 10159, 1493, 10315, 466, 1447, Karahasan, 10215, 448, 10157, 11338, 428, 10216, 360, 10180, 1459, 10191, 10193, 10415, Merkez_3, Kuyualanı, Karabahtır, Merkez_1, Çelebili, Evrenli, Kepirli, Şahinpınarı, Elmalı Pınar, Tekiroluk, Gaziosmanpaşa, Tekirgölü, Merkez_5, Fındıklı, Merkez_13, Taşoluk, Gökgedik, Palanbağ, Merkez_8, Kurudere, Tırtar, Yavca, Karacaağaç Pınarı, Sandallı, Belenoluk, Sinap_1, Merkez_4, 113, Merkez_6, Merkez_9, Merkez_11, Hangediği, Kızılkaya, Musalı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Merkez_5, Çukur, Arkıt, Merkez_26, Ohut, Fakılı, Çubuk, Karakoyak, Merkez_11 bölgelerine,
Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Mersin Bulvarı, Alataş (Yeşilyurt), 221, Alataş, 224, 223, 222_1 bölgelerine,
Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 215, 214_1 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Yahyabey/1 bölgesine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Tuğrul bölgesine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Çağlayangedik, Çortak, Haydarköy, Hocalı, Kışlaköy, Kurtsuyu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Merkez/Kesecik, Boztepe, Böğrüeğri, 351, 326_1, Ahmet Kara, Bebekler, Ahmet Öz, 417, 356, 345, Yunus Nas, 346_1, 350, 336, 327_2, 338, 457, 301, 406, 343_1, Mimar Sinan, 317, Sancar, 364, 409, 395, 393, 340, 344, Karanfil, Necati Yeni, 415, 352, 354_1, 341_2, 379, Muhtar Halil, 375, Şehit Ruhi İnce, Gazi Mustafa Kemal, 303, 309, 321_1, 325_1, Tuna, 371, 323_2, 305, Sağlık_1, Fatih Sultan Mehmet, 319, 387_1, Çamlıca_1, 315, 313, 302, 330, Barbaros, 324_1, 316_2, 312_2, 311_2, Mehmet Akif Ersoy_2, Çocuk İbrahim, Haşim El, 445, 378, 425, 349, Karanlar, Evcili Mustafa, 449, Fevzi Paşa, 612, Halil Öz, 619, 392, 334, 604, Şemsettin Yer, 623, Uğur Yaşar, 359, 357, 365_1, İstiklal, Ali İhsan Lafçı, 625, 608, Osman Gazi, Zambak, 382_1, 355, Ahmet Tosun, Sıtkı Şen, 611, Ziya Gökalp, Kazım Karabekir_1, Orhan Gazi, Selçuklu, 516, 405, 1342, 370, 403, 401, 10397, 10306, 10501, 1520, Menekşe, 1411, 1308, 1513, 399, 1517, 110, 113_1, Tapır, Hüsnü Yıldırım, Güney (13 Evler), 118, Tömekli, Meşe, Karaca, Karanfil_1, Resul Arslanköy, Atatürk (Gazi), Kara Hasan, Resul Arslanköy (Gazi), Halkevi, Hüseyin Ergan, Karakol, Koşay, Kültür, Arzum, Şahin, Atatürk (Merkez), Battal, H.Ahmet Yıldıran, Arif Hoca (Toroslar), Atatürk (Toroslar), Güney, Lazlar, Yıldız (Toroslar), Atatürk (13 Evler), Camız Pınarı, Hüsnü Yıldırım (13 Evler), Ormancılar, Sudi Güneş, İpek, Yıldız, Başpınar_1, Park, H.Ahmet Yıldırım, Resul Arslanköylü, Şirin, Gaffur, Beşiktaş, Kör Cennet, Yahya Aydın (13 Evler)-, 101, 103, 109, 107, 105, 106, 111_1, 117, Yıldız (13 Evler), 115_2, 121, 122_2, 102_1, 124, Atatürk, 123 (Gazi), 119 (Gazi), 119_2, 123, Arif Hoca, H.Ahmet Yıldırım (13 Evler), Harun Yedigöz, 125_1, 126, 127_2, 128, 129, 130, Demirışık, 131_1, 132_2, 133, 558, 540, 464_1, 534, 525, Kibar Ali, 187, 112, 155_1, 94, 90, 106_1, 116_1, 151, Aymer, Başpınar, Candan, Duramazlı, Atatürk_3, Gürani, Karataş, Sağlık_3, Uğur, Çakmak, Çınar, Şirin Evler, Belen, Kardelen, Mezarlık, Küpeli, Savaş Şahin, Şıh Bağı, Hacı Mehmet, Kafarlı, Karafakı, Karatepe_1, Kavaklı (Yukarı Gözne), Lale, Mençekli, Milli Egemenlik, Sakarlar, Sinap, Tatar, Taşkınlı, Türker, Vakıf, Varlılar, Ömerağa, İnönü (Yukarı Gözne), İpekçi, Fatih 1, Fatih 2, Gül, 474_1, 502, 501, 181, Teberik, Yastıca, 80, 70, 137_1, Elmalı, Mersin, Yılmaz, Çatalağaç, Kurtuluş_1, Gür, Karadeniz, Karşıyaka, Kocabay, Toros_1, Ünal, 454, 449_1, 438, 453, 440, 441, 427_1, 446, 463, 372, 371_1, 266_1, 439, 330_2, 385, 423_1, 386, 354, 560, 561, Özer, Menekşelik, 417_1, 380, 298, 305_1, 306_1, 216, Kavaklı_1, 265, 343_2, Sırtlanlık, 382, 310_1, 339, 316_1, 327_1, İnönü_1, Çatalağaç (Yukarı Gözne), 260, 318, 263_1, 295, 307, İstemihan Talay, 315_1, 262_1, 10240, 218, 234_1, 233_1, 217, 211_1, 200, 222_1, 269, Odun Atacağı, 309_2, 206_2, 215, 220_1, 237_2, 219_1, 230_1, 231, 249, 246, 255_1, 341, 301_1, 308, 300, 293, 299, 346, 347, 311_1, 313_1, 261_1, 342_1, 273, 271, 291, 256, 288, 580, Küme Evler 2, 290, 292, 576, 577, 578, Kuvai Milliye, 184, 250_1, 197, 196, 202_2, 167, 201_2, 183, 182, 158, 65, 66, 72, 71, 73, 69, 203, 61, Kayalar, 165, 170, 178, 169, Gündoğdu, 168, 150_1, 153, 161, Üçtepeler, 92, 81, Zengin, Öz İstekler, 43, 135_1, 110_1, Saybaşılı, Yılmazlar, 62, 91, 154, 115_1, 84, 159, Yeşilyurt, 39, 119_1, 121_2, 45, 86, 107_1, 109_1, 37, 125_3, 46, 122_1, 93, 156, 120_1, 126_1, 108_1, 19, 25, 1, 10-, 5, 549, 35, 164, 56, 29, 38, 103_1, 478, 185, 30, 117_1, 44, 48, 50, 191, 241, 21, 51, 15-, 275, 286, 111, 55, 166, 146, 431_2, 226_1, 17, 188, 477, 58, 136_1, 82, 205, 12, 355_2, 173, 49, 20, 384_1, 83, 176, 553, 14, 42, 479_1, 232, 229, 13, 351_1, 254_1, 2, 396, 582, 68, 34, 389, 32, 24, 583, 7, 585-, 26, 130_2, 584, 280, 67, 104, 365, 27, 586, 238_1, 57, 85, 588, 22, 163, 64, 554, 590, 591, 96, 59, 95, 23, 289, 139, 124_1, 374, 1377, 1375, 54, 10129, 571, Gökalan, 10105, 10131, 544, 60, 63, 526, 493, 11, 53, 10409, 408, 10410, 3, 369, 28, 10276, 198, 52, 10221, 98, 397, 304, 10144, 287, 10277, 33, 76, 10133, 10345, 194, 189, 10338, 193, 227, 487, Aşağıtepe, 10236, 10134, 353, 10242, 180, 143, 10145, 1482, 10324, 75, 99, 1247, 1407, 373, 10455, 245, 195, 1363, 459, 1281, 1460, 10270, 10204, 10141, 41, 1005, 1006, 1007, 1082, 1083, 1085, 1084, 1091, 1094, 1095, 1002, 1003, 1031, 1032, 1037, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1011, 1013, 1016, 1018, 1021, 1024, 1025, 1158, 1171, 1167, 1042, 1044, 1045, 1049, 1051, 1052, 1054, 1056, 1050, 1057, 1059, 1060, 1067, 1071, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1150, 1151, 1177, 1183, 1194, 1192, 1020, 1034, 1035, 1036, 1039, 1046, 1047, 1098, 1099, 1101, 1108, 1110, 1115, 1116, 1121, 1124, 1129, 1137, 1147, 1148, 1149, 1112, 1123, 1127, 1026, 1028, 1029, 1030, 1033, 1040, 1041, 1043, Yerli Armut, Tek Çam, Demirciler, Necati Bey, 1066, 1069, 1105, 1130, 1131, 1132, 1143, 1152, 1168, 1169, 1172, 1173, 1174, 1180, 1189, Fatih, Topsahası, Kavaklı, Taşlıekinlik, Karatepe, Muhtar Mehmet Ali, Kozluoluk, Çandır, Solak Emmi, Camcılar, Kocapınar, Eski Cami, Şantiye, Aktaş, Örtülü, Cevizarası, Boyacıoğlu, Çapar (Merkez), Küçük Bostanlık, Uyuzluk, Çapar, Alparslan Türkeş, Sazoluğu, 1001, Yarıktaş, 1201, 1202, 1191, Top Sahası, 1203, 1104, 1204, 1027, 1205, 1156, 1206, 1190, Zeytinliçeşme, 1210, 1187, 1119, 1164, Yarbay, Hakkı İbrahim, Güzle, 1107, 311, 333, 317_1, 329, 330_1, 331, 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Eskiköy, Fakıpınarı, Karalaroluğu, Köserellik, Postulu, Çatalçeşme, 116, 114, 113_2, 121_1, 122, 132, 130_1, 127, 202_1, 204, 206_1, 207, 137, 220, 222_2, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, 254, Cumhuriyet (Yeni), Pelit, Çınarlı, 115, 120_2, İsmet Hasancaoğlu, 124_2, 209, 223_1, 112_1, 221, 243_1, 274, Pervin Atıcı, 404, 405_1, 406_1, Fikriye Atıcı, İsmet Atıcı, 411, 420, 424, 425_1, 426, 429, 431, 432, 435, 436, 441_1, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 250, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Gözne_2, Kale, Sağlık, Tehnelli, 144, 150, 154_1, 155, 205_1, 228, 236, 237_1, 242, 118_1, 125_2, 134, 136, 210_2, 1340, 306, 316, 318_1, 324, 327, 341_1, 356_1, Çanakçeşme, 343, 422, 241_1, 145_1, 418, 491, 164_1, 419, 417_2, 471, 416, 358, 166_1, 230_2, 412, 141, 231_2, 232_2, 468_1, 247, 423_2, 323, 233, 496, 171_1, 249_1, 492, 1240, 256_1, 350_1, 409_1, 218_3, 151_1, 160_1, 149, 337, 1348, 467, 148, 10053, 1339, 1347, 10158, 1457, 10152, 1270, 10161, 472, 1334, 1349, 490, 147, 10159, 1493, 10315, 466, 1447, Karahasan, 10215, 448, 10157, 11338, 428, 10216, 360, 10180, 1459, 10191, 10193, 10415, Merkez_3, Kuyualanı, Karabahtır, Merkez_1, Çelebili, Evrenli, Kepirli, Şahinpınarı, Elmalı Pınar, Tekiroluk, Gaziosmanpaşa, Tekirgölü, Merkez_5, Fındıklı, Merkez_13, Taşoluk, Gökgedik, Palanbağ, Merkez_8, Kurudere, Tırtar, Yavca, Karacaağaç Pınarı, Sandallı, Belenoluk, Sinap_1, Merkez_4, 113, Merkez_6, Merkez_9, Merkez_11, Hangediği, Kızılkaya, Musalı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Merkez/Kesecik, Boztepe, Böğrüeğri, 351, 326_1, Ahmet Kara, Bebekler, Ahmet Öz, 417, 356, 345, Yunus Nas, 346_1, 350, 336, 327_2, 338, 457, 301, 406, 343_1, Mimar Sinan, 317, Sancar, 364, 409, 395, 393, 340, 344, Karanfil, Necati Yeni, 415, 352, 354_1, 341_2, 379, Muhtar Halil, 375, Şehit Ruhi İnce, Gazi Mustafa Kemal, 303, 309, 321_1, 325_1, Tuna, 371, 323_2, 305, Sağlık_1, Fatih Sultan Mehmet, 319, 387_1, Çamlıca_1, 315, 313, 302, 330, Barbaros, 324_1, 316_2, 312_2, 311_2, Mehmet Akif Ersoy_2, Çocuk İbrahim, Haşim El, 445, 378, 425, 349, Karanlar, Evcili Mustafa, 449, Fevzi Paşa, 612, Halil Öz, 619, 392, 334, 604, Şemsettin Yer, 623, Uğur Yaşar, 359, 357, 365_1, İstiklal, Ali İhsan Lafçı, 625, 608, Osman Gazi, Zambak, 382_1, 355, Ahmet Tosun, Sıtkı Şen, 611, Ziya Gökalp, Kazım Karabekir_1, Orhan Gazi, Selçuklu, 516, 405, 1342, 370, 403, 401, 10397, 10306, 10501, 1520, Menekşe, 1411, 1308, 1513, 399, 1517, 110, 113_1, Tapır, Hüsnü Yıldırım, Güney (13 Evler), 118, Tömekli, Meşe, Karaca, Karanfil_1, Resul Arslanköy, Atatürk (Gazi), Kara Hasan, Resul Arslanköy (Gazi), Halkevi, Hüseyin Ergan, Karakol, Koşay, Kültür, Arzum, Şahin, Atatürk (Merkez), Battal, H.Ahmet Yıldıran, Arif Hoca (Toroslar), Atatürk (Toroslar), Güney, Lazlar, Yıldız (Toroslar), Atatürk (13 Evler), Camız Pınarı, Hüsnü Yıldırım (13 Evler), Ormancılar, Sudi Güneş, İpek, Yıldız, Başpınar_1, Park, H.Ahmet Yıldırım, Resul Arslanköylü, Şirin, Gaffur, Beşiktaş, Kör Cennet, Yahya Aydın (13 Evler)-, 101, 103, 109, 107, 105, 106, 111_1, 117, Yıldız (13 Evler), 115_2, 121, 122_2, 102_1, 124, Atatürk, 123 (Gazi), 119 (Gazi), 119_2, 123, Arif Hoca, H.Ahmet Yıldırım (13 Evler), Harun Yedigöz, 125_1, 126, 127_2, 128, 129, 130, Demirışık, 131_1, 132_2, 133, 558, 540, 464_1, 534, 525, Kibar Ali, 187, 112, 155_1, 94, 90, 106_1, 116_1, 151, Aymer, Başpınar, Candan, Duramazlı, Atatürk_3, Gürani, Karataş, Sağlık_3, Uğur, Çakmak, Çınar, Şirin Evler, Belen, Kardelen, Mezarlık, Küpeli, Savaş Şahin, Şıh Bağı, Hacı Mehmet, Kafarlı, Karafakı, Karatepe_1, Kavaklı (Yukarı Gözne), Lale, Mençekli, Milli Egemenlik, Sakarlar, Sinap, Tatar, Taşkınlı, Türker, Vakıf, Varlılar, Ömerağa, İnönü (Yukarı Gözne), İpekçi, Fatih 1, Fatih 2, Gül, 474_1, 502, 501, 181, Teberik, Yastıca, 80, 70, 137_1, Elmalı, Mersin, Yılmaz, Çatalağaç, Kurtuluş_1, Gür, Karadeniz, Karşıyaka, Kocabay, Toros_1, Ünal, 454, 449_1, 438, 453, 440, 441, 427_1, 446, 463, 372, 371_1, 266_1, 439, 330_2, 385, 423_1, 386, 354, 560, 561, Özer, Menekşelik, 417_1, 380, 298, 305_1, 306_1, 216, Kavaklı_1, 265, 343_2, Sırtlanlık, 382, 310_1, 339, 316_1, 327_1, İnönü_1, Çatalağaç (Yukarı Gözne), 260, 318, 263_1, 295, 307, İstemihan Talay, 315_1, 262_1, 10240, 218, 234_1, 233_1, 217, 211_1, 200, 222_1, 269, Odun Atacağı, 309_2, 206_2, 215, 220_1, 237_2, 219_1, 230_1, 231, 249, 246, 255_1, 341, 301_1, 308, 300, 293, 299, 346, 347, 311_1, 313_1, 261_1, 342_1, 273, 271, 291, 256, 288, 580, Küme Evler 2, 290, 292, 576, 577, 578, Kuvai Milliye, 184, 250_1, 197, 196, 202_2, 167, 201_2, 183, 182, 158, 65, 66, 72, 71, 73, 69, 203, 61, Kayalar, 165, 170, 178, 169, Gündoğdu, 168, 150_1, 153, 161, Üçtepeler, 92, 81, Zengin, Öz İstekler, 43, 135_1, 110_1, Saybaşılı, Yılmazlar, 62, 91, 154, 115_1, 84, 159, Yeşilyurt, 39, 119_1, 121_2, 45, 86, 107_1, 109_1, 37, 125_3, 46, 122_1, 93, 156, 120_1, 126_1, 108_1, 19, 25, 1, 10-, 5, 549, 35, 164, 56, 29, 38, 103_1, 478, 185, 30, 117_1, 44, 48, 50, 191, 241, 21, 51, 15-, 275, 286, 111, 55, 166, 146, 431_2, 226_1, 17, 188, 477, 58, 136_1, 82, 205, 12, 355_2, 173, 49, 20, 384_1, 83, 176, 553, 14, 42, 479_1, 232, 229, 13, 351_1, 254_1, 2, 396, 582, 68, 34, 389, 32, 24, 583, 7, 585-, 26, 130_2, 584, 280, 67, 104, 365, 27, 586, 238_1, 57, 85, 588, 22, 163, 64, 554, 590, 591, 96, 59, 95, 23, 289, 139, 124_1, 374, 1377, 1375, 54, 10129, 571, Gökalan, 10105, 10131, 544, 60, 63, 526, 493, 11, 53, 10409, 408, 10410, 3, 369, 28, 10276, 198, 52, 10221, 98, 397, 304, 10144, 287, 10277, 33, 76, 10133, 10345, 194, 189, 10338, 193, 227, 487, Aşağıtepe, 10236, 10134, 353, 10242, 180, 143, 10145, 1482, 10324, 75, 99, 1247, 1407, 373, 10455, 245, 195, 1363, 459, 1281, 1460, 10270, 10204, 10141, 41, 1005, 1006, 1007, 1082, 1083, 1085, 1084, 1091, 1094, 1095, 1002, 1003, 1031, 1032, 1037, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1011, 1013, 1016, 1018, 1021, 1024, 1025, 1158, 1171, 1167, 1042, 1044, 1045, 1049, 1051, 1052, 1054, 1056, 1050, 1057, 1059, 1060, 1067, 1071, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1150, 1151, 1177, 1183, 1194, 1192, 1020, 1034, 1035, 1036, 1039, 1046, 1047, 1098, 1099, 1101, 1108, 1110, 1115, 1116, 1121, 1124, 1129, 1137, 1147, 1148, 1149, 1112, 1123, 1127, 1026, 1028, 1029, 1030, 1033, 1040, 1041, 1043, Yerli Armut, Tek Çam, Demirciler, Necati Bey, 1066, 1069, 1105, 1130, 1131, 1132, 1143, 1152, 1168, 1169, 1172, 1173, 1174, 1180, 1189, Fatih, Topsahası, Kavaklı, Taşlıekinlik, Karatepe, Muhtar Mehmet Ali, Kozluoluk, Çandır, Solak Emmi, Camcılar, Kocapınar, Eski Cami, Şantiye, Aktaş, Örtülü, Cevizarası, Boyacıoğlu, Çapar (Merkez), Küçük Bostanlık, Uyuzluk, Çapar, Alparslan Türkeş, Sazoluğu, 1001, Yarıktaş, 1201, 1202, 1191, Top Sahası, 1203, 1104, 1204, 1027, 1205, 1156, 1206, 1190, Zeytinliçeşme, 1210, 1187, 1119, 1164, Yarbay, Hakkı İbrahim, Güzle, 1107, 311, 333, 317_1, 329, 330_1, 331, 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Eskiköy, Fakıpınarı, Karalaroluğu, Köserellik, Postulu, Çatalçeşme, 116, 114, 113_2, 121_1, 122, 132, 130_1, 127, 202_1, 204, 206_1, 207, 137, 220, 222_2, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, 254, Cumhuriyet (Yeni), Pelit, Çınarlı, 115, 120_2, İsmet Hasancaoğlu, 124_2, 209, 223_1, 112_1, 221, 243_1, 274, Pervin Atıcı, 404, 405_1, 406_1, Fikriye Atıcı, İsmet Atıcı, 411, 420, 424, 425_1, 426, 429, 431, 432, 435, 436, 441_1, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 250, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Gözne_2, Kale, Sağlık, Tehnelli, 144, 150, 154_1, 155, 205_1, 228, 236, 237_1, 242, 118_1, 125_2, 134, 136, 210_2, 1340, 306, 316, 318_1, 324, 327, 341_1, 356_1, Çanakçeşme, 343, 422, 241_1, 145_1, 418, 491, 164_1, 419, 417_2, 471, 416, 358, 166_1, 230_2, 412, 141, 231_2, 232_2, 468_1, 247, 423_2, 323, 233, 496, 171_1, 249_1, 492, 1240, 256_1, 350_1, 409_1, 218_3, 151_1, 160_1, 149, 337, 1348, 467, 148, 10053, 1339, 1347, 10158, 1457, 10152, 1270, 10161, 472, 1334, 1349, 490, 147, 10159, 1493, 10315, 466, 1447, Karahasan, 10215, 448, 10157, 11338, 428, 10216, 360, 10180, 1459, 10191, 10193, 10415, Merkez_3, Kuyualanı, Karabahtır, Merkez_1, Çelebili, Evrenli, Kepirli, Şahinpınarı, Elmalı Pınar, Tekiroluk, Gaziosmanpaşa, Tekirgölü, Merkez_5, Fındıklı, Merkez_13, Taşoluk, Gökgedik, Palanbağ, Merkez_8, Kurudere, Tırtar, Yavca, Karacaağaç Pınarı, Sandallı, Belenoluk, Sinap_1, Merkez_4, 113, Merkez_6, Merkez_9, Merkez_11, Hangediği, Kızılkaya, Musalı, Düğdüören, 109005, 109002, İnönü, Kaşlı, 109001, 109007, Mehmet Akif Ersoy_1, Fevzi Çakmak_1, 108023, 108018, 108022, 108012, 108014, 108001, Akgedik, Duman Dere, 108007, 108029, 108024, 108026, 108009, 108025, 108006, 3 Ocak, 108027, 108021, 108005, 108011, 108002, 108030, 108004, 108003, 108031, Cumhuriyet_1, 108040, 108033, 108050, 108034, 108038, 108036, 108070, 108032, 108037, 108035, 108074, Gözne_1, 108100, 108060, Korkut Ata, 108045, 108082, 108054, 108061, 108090, Borcak, Nurkak, Merkez_2, Murtpınarı, Bozmezar, Esenkent Sitesi, Kutlubey, Merkez_7, Dalakdere, Doruklu, Hamzabeyli, Işıktepe, Merkez_10, Hacgediği, Akarca, Merkez, Korucular, 4201/1, 4202, 4228, Atatürk_7, 4215, 4213, 4211, 4205, 4207, 4220, 4206, 4218, 4231, 4225 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Düğdüören, 109005, 109002, İnönü, Kaşlı, 109001, 109007, Mehmet Akif Ersoy_1, Fevzi Çakmak_1, 108023, 108018, 108022, 108012, 108014, 108001, Akgedik, Duman Dere, 108007, 108029, 108024, 108026, 108009, 108025, 108006, 3 Ocak, 108027, 108021, 108005, 108011, 108002, 108030, 108004, 108003, 108031, Cumhuriyet_1, 108040, 108033, 108050, 108034, 108038, 108036, 108070, 108032, 108037, 108035, 108074, Gözne_1, 108100, 108060, Korkut Ata, 108045, 108082, 108054, 108061, 108090, Borcak, Nurkak, Merkez_2, Murtpınarı, Bozmezar, Esenkent Sitesi, Kutlubey, Merkez_7, Dalakdere, Doruklu, Hamzabeyli, Işıktepe, Merkez_10, Hacgediği, Akarca, Merkez, Korucular, 4201/1, 4202, 4228, Atatürk_7, 4215, 4213, 4211, 4205, 4207, 4220, 4206, 4218, 4231, 4225 bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.