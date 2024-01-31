Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Karaçayır'da bulunan tesislerde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Oyuncular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanda hücum ve defans çalışmaları ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hırslı bir şekilde çalışan oyuncuların performansı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın memnuniyetini kazandı. Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçında 3 puan için mücadele edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.