Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Karaçayır'da bulunan tesislerde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Oyuncular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanda hücum ve defans çalışmaları ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hırslı bir şekilde çalışan oyuncuların performansı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın memnuniyetini kazandı. Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçında 3 puan için mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı