24 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

Karaman'ın Tapduk Emre Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde çalışan 24 yaşındaki Ali Eser, iş yerinde ölü olarak bulundu.
Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi, dükkana girdiğinde genç adamın yerde hareketsiz bir şekilde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Eser'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın ardından Cumhuriyet savcısı inceleme yaparken, gencin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildiği bildirildi. Elektrik çarpması ihtimali üzerinde durularak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.