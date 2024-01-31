24 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

Karaman'ın Tapduk Emre Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde çalışan 24 yaşındaki Ali Eser, iş yerinde ölü olarak bulundu.

Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi, dükkana girdiğinde genç adamın yerde hareketsiz bir şekilde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Eser'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı inceleme yaparken, gencin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildiği bildirildi. Elektrik çarpması ihtimali üzerinde durularak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı