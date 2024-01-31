Elazığ'da deprem sonrası yıkım çalışmaları tamamlandı

Elazığ Valisi Ömer Toraman, kentte meydana gelen depremler sonrasında ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yüzde 87'sinin tamamlandığını açıkladı.
Şehir merkezinde üç kat ve üzeri olan binalardan kaynaklanan yıkılması gereken 988 binadan sonuncusunun şu anda yıkımının devam ettiğini belirten Vali Toraman, 2020 ve 2023 yıllarında şehir merkezinde 3 kat ve üzeri 2 bin 704 binanın yıkımının tamamlandığını ifade etti.
Ayrıca, depremin ardından başlatılan TOKİ konutları inşaatlarından 2 bin 255 konutunun kura çekiminin yapılacağını ve hak sahibi vatandaşlara anahtarlarının teslim edileceğini söyledi. Vali Toraman, Elazığ'ın depreme dirençli bir şehir haline geldiğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.