Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl - Diyarbakır Karayolu Doganca Köyü mevkiinde buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, içerisinde 2 çocuk bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara hemen müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı