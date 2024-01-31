Gaziantep Futbol Kulübü, Girondins Bordeaux'dan Aliou Badji'yi transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminde Fransa Lig 2 takımlarından Girondins Bordeaux forması giyen golcü oyuncu Aliou Badji'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aliou Badji'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi. Badji, kariyerinde 224 maça çıkarak 62 gol ve 25 asistle önemli bir performans sergiledi.

Transferle ilgili olarak yapılan açıklamada,

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa Ligi takımlarından Girondins Bordeaux forması giyen Aliou Badji ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Aliou Badji, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Aliou Badji’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı