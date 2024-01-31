Suçlulara göz açtırmadılar

Çorum'un Gölcük ilçesinde görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle suçlarla etkili bir mücadele sergiledi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen faaliyetler sonucunda, kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 2 bin 406 olayın yüzde 96'sı aydınlatıldı. Ayrıca, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamına adli soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Jandarmanın Dedektifleri JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde ise çeşitli suçlardan aranan bin 794 şahıs yakalandı.

Terör örgütleri ile mücadele çalışmaları kapsamında ise hakkında yakalama kararı bulunan 5 FETÖ/PDY, 16 TKPM/L ve 2 PKK-KCK/YPG-PYD üyesi toplamda 23 şahıs ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında da önemli başarılar elde edildi. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadelede 16 tabanca, 18 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ile 133 mühimmat ele geçirilirken, Halk sağlığını olumsuz etkileyen kaçak/sahte alkollü içki ve sigara üretimiyle mücadelede 5 bin 105 litre fermente şarap, 205 litre kaçak rakı, 126 şişe kaçak/sahte bandrollü viski, 67 boş alkollü içki şişesi, 802 sahte bandrol ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 183 kök yasadışı kenevir bitkisi, 335 bin 500 kök haşhaş bitkisi, 376 extacy, 327 gram kubar esrar, 125 gram bonzai, 2 bin 356 sentetik ecza uyuşturucu hap, 10 gram kokain, 636 gram metamfetamin, 51 gram skunk ve 8 hassas terazi ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen olayları kapsamında 665 düzensiz göçmene işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadeledeki başarılı faaliyetleri, suçla mücadeledeki kararlı duruşunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı