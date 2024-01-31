Yol verme kavgası cinayetinde 94 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 20 Mayıs 2022 tarihinde yaşanan yol verme kavgasında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak, abi, kardeş ve arkadaşlarına toplamda 94 yıl 9 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası verildi.

Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde gerçekleşen olayda, otomobille seyir halinde olan Özkan Yıldız ile motosikletli Ömer Akyol arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına almış, ancak sadece Özkan Yıldız ile abisi Özcan Yıldız tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, son duruşmada sanıklara çeşitli suçlardan ceza verdi. Özkan Yıldız, maktul Osman Akyol'u tasarlayarak kasten öldürme suçundan 25 yıl, eşi H. Akyol'a yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis, kardeşi Ömer Akyol'a yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası alarak toplamda 47 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Özcan Yıldız, maktul Osman Akyol'u tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis, eşi H. Akyol'a yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis, kardeşi Ömer Akyol'a karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası alarak toplamda müebbet ve 26 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İsmail Sevinç, maktul Osman Akyol'u tasarlayarak kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis, eşi H. Akyol'a yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 3 ay hapis, kardeşi Ömer Akyol'a karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İsmail Sevinç, tutuklanarak cezasını çekmeye mahkum edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı