Pazardan ayakkabı çalan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen bir olayda, pazardan çalınan ayakkabıların izini süren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın 10 gün önce Küçükpazar'da bir esnafın bildirdiği çalıntı 6 çift ayakkabıyla ilgili olduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, A.H. (18) ve A.H.C. (19) isimli şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi'nde çalıntı ayakkabılarla birlikte yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şahısların yabancı uyruklu olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, şüphelilerin çalıntı malzemelerle ne amaçla hareket ettikleri ve başka suçlara karışıp karışmadıkları konusunda da detaylı incelemeler yapılıyor. Emniyet birimleri, çalıntı malzemeleri sahiplerine teslim etmek ve şüphelilerin diğer suçlara karışma ihtimalini değerlendirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı