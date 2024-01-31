Gazze’de bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Filistin Esirler Cemiyeti (PPS), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin Esirler Cemiyeti (PPS) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde İsrail güçleri tarafından kuşatılan bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İsrail'in söz konusu Filistinlileri infaz ettiği aktarılan açıklamada, infaz edilen Filistinlilerin kıyafetlerinin üzerinde olmadığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarının 117 gündür devam ettiği hatırlatılan açıklamada, İsrail’in sahadaki infazlarının ve Filistinlileri kaçırma eylemlerinin her geçen gün arttığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı