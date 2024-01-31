Tarihi eser kaçakçıları jandarma tarafından yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Operasyonda Roma dönemine ait 297 adet sikke, 30 adet tarihi obje, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele operasyonu çerçevesinde, tarihi eser sattığı tespit edilen A.M. (44) ve M.A.D. (30) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin tarihi eserleri satmak için Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi Çamlık mevkiine gelecekleri tespit edildi. Şahısların üzerlerinde ve kamyonette yapılan aramada Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke, 30 adet tarihi obje, 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.M. ile M.A.D. isimli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.