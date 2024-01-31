Rehine olayıyla ilgili karar verildi

Bursa'da bir kadının başına silah dayayarak rehin alan şahsı etkisiz hale getiren komiser hakkında verilen beraat kararı, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alındı.

Olay, 28 Mayıs 2022 tarihinde Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kayıtları bulunan Raşit A. ve Beyza A. isimli iki kişi, Sakarya Mahallesi'ndeki bir otelde tespit edilmişti.

Polis ekipleri, bu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ancak Raşit A., polisleri görünce kaçmaya çalışırken yanında bulunan Beyza A.'nın başına silah dayayarak kaçmaya başladı. Polisler, uzun süre süren bir ikna çabasının ardından Raşit A.'yı etkisiz hale getirmek zorunda kaldılar. Olay yerinde gözaltına alınan Beyza A. ise polis ekipleri tarafından tutuklandı. Her iki şahsın da çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve uzun süredir polis tarafından arandıkları öğrenildi.

Duruşmada, savcı, sanık komiser hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık komiser için beraat kararı verdi. Kararın açıklanmasına taraf avukatlar ile maktülün yakınları da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı