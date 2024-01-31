Diyarbakırlı "Ramazan hoca" bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde tanınan ve "Ramazan hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, bir dükkandaki tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Ulu Camii'nde yaptığı konuşmalarla tanınan Pişkin, bilinmeyen bir sebep yüzünden bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs, Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak ağır yaraladı.

Pişkin, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışmalara başladı.

Duygusal bir atmosferde konuşan Halil İbrahim Galya isimli bir tanık, olayın yaşandığı dükkanda geçmişte Ramazan Pişkin ile birlikte bulunduklarını ve kendisinden tespih aldıklarını belirtti. Galya, Pişkin'in bir süre önce sürekli tehdit edildiğini ve bu durumu arkadaşlarına aktardığını söyledi.

"Pişkin, ışıkların kapalı olması nedeniyle tedirgin hissettiğini" ifade eden Galya, "Mekanı cennet olsun" dedi. Galya, Pişkin'in kendisine, Diyarbakır'dan İstanbul'a taşınma sebebini anlatmaya çalıştığını ve sürekli tehdit altında olduğunu belirtti.

Olayın ardından Diyarbakır'dan İstanbul'a taşınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesi, geniş bir çevrede üzüntüye neden oldu. Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak ve şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı